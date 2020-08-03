Mescid-i Nebevi'de yağmur bereketi
Suudi Arabistan'da Müslümanlar, Mescid-i Nebevi'de yağmur altında dua etti.
03.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:58
Suudi Arabistan'da Müslümanlar, Mescid-i Nebevi'de yağmur altında dua etti.
Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde başlayan yağmur Mescid-i Nebevi'de etkisini gösterdi. Dünkü yatsı namazı sırasında Mescid-i Nebevi'ye yağan yağmur, dualarla karşılanırken Mescid-i Nebevi'nin avlusunda bulunan çocuklar da neşeli anlar yaşadı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İHA