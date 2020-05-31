Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı
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Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan Mescid-i Nebevi, 74 günün ardından sabah namazıyla birlikte kapılarını açtı.

Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı
31.05.2020 09:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:55

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan Mescid-i Nebevi, 74 günün ardından sabah namazıyla birlikte kapılarını açtı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi, toplu ibadet için kapılarını yeniden açtı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan Mescid-i Nebevi, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Namaza gelenlerin cami girişinde görevliler tarafından ateşi ölçüldü. Camiye akın eden Müslümanlar, sabah namazını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

İki Kutsal Cami Genel İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in onayından sonra Mescid-i Nebevi'yi açma planının onaylandığını duyurmuştu. - MEDİNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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