Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi 4,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlamasının ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret etti.

Suudi Arabistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında ara verilen umre ziyaretlerinin 4 Ekim'de kademeli olarak yeniden başlaması ile Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi ziyaretçi akınına uğradı. Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği aktarıldı. Başkanlık, bu ziyaretlerin yüksek tedbirler ile Hac ve Umre Bakanlığı koordinasyonunda organize edildiğini ifade etti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı