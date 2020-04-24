- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı
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Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel, Haber

- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

24.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:58
- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

MEKKE - Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbirler alınarak kılındı.

Korona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan'ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı. Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı.

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa'nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi. Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı. Evlerde namazınızı kılın ve bu salgından kurtulmak için dua edin" dedi.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, geçen haftada Korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

- Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

Kaynak: İHA

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