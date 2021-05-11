Mescid-i Aksa'yı savunurken göz altına alınan sanatçı Mariam Afifi, Filistin'in direnmeye devam edeceğini söyledi (3)
Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan Filistinli sanatçı Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sırasında Mescid-i Aksa'yı savunurken başörtüsünden sürüklenerek göz altına alınan Filistinli sanatçı Mariam Afifi, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Social Media