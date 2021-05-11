Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinli gözaltına alındı
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Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinli gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'ya destek gösterilerine katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto etmek için düzenlenen gösterilere katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto etmek için düzenlenen gösterilere katılan 98 İsrail vatandaşı Filistinliyi gözaltına aldı.

Söz konusu Filistinliler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara saldırmasını protesto etmek amacıyla dün akşam ülkenin birçok bölgesinde gösteriler düzenledi.

Polisten yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde 67, güneyindeki Rahat kentinde de 31 kişinin çeşitli iddialar nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltılara gerekçe olarak söz konusu kişilerin dün akşam düzenlenen gösterilerde, taş ve molotof kokteyli atmaları, kamu düzenini bozmaları gösterildi.

Öte yandan İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'daki saldırılara yönelik protestoların artması nedeniyle İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kent ve beldelere polis takviyesi yapma kararı aldı.

Fanatik Yahudilerin "Kudüs Günü" kapsamında dün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı basarak, nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin dün Doğu Kudüs'teki müdahaleleri nedeniyle 520 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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