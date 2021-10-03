Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunamadı.

İsrail'in dini bayramları ve sürekli uyguladığı yasakları nedeniyle, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunamadı.

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali altındaki kutsal mekanlara yönelik engelleme ve ihlallere yer verildi.

Açıklamada, eylül ayında Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenlenerek "saygısızlık" yapıldığı belirtilirken, Harem-i İbrahim Camisi'nde 80 vakitte ezan okunmasının engellendiği vurgulandı.

İsrail'in, Yahudi bayramlarını bahane ederek Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, baskına katılan fanatik Yahudilerin çeşitli ayinler düzenlediği bilgisine yer verildi.

Harem-i İbrahim Camisi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller

İsrail'in getirdiği "yasak" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994'ten bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları, diğer günlerde ise akşam ezanları okunmuyor.

Bunun dışında İsrail, Yahudi bayramlarını bahane ederek bazı günlerde de ezan okunmasına izin vermiyor.

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise İsrail polisinin tek taraflı aldığı kararla 2003'te başladı.

Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin tüm girişimlerine rağmen, İsrail makamları baskınları sürdürmekte ısrar ediyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kere Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da, kendilerinin de ibadet etme haklarının olduğunu savunuyor.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Ezgi Mola Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Muslera Umut Meraş Serdar Aziz Aykut Kocaman Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mescid-i Aksa'ya bir ayda 23 kez baskın düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 15:08:37. #1.17#