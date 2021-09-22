Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın - Haberler
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Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail polisi eşliğindeki yaklaşık 529 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi eşliğindeki yaklaşık 529 fanatik Yahudi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 529 fanatik Yahudi'nin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği bildirildi. İsrail Parlamentosu Knesset'in üyesi Itamar Ben Gavir de dahil olmak üzere fanatik Yahudilerin, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiği belirtildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtladığını açıkladı. İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlusunda dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi.

İbrani takvimine göre dün başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı için yapılan çağrılar kapsamında gerçekleştirilen baskında, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'nın önünde yüksek sesle şarkı söylemesi ve dans etmesi tepki çekti. - KUDÜS

Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın

Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın

Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın

Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın
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Haber: Mescid-i Aksa'ya 529 fanatik Yahudi'den baskın - Haberler
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