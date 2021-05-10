Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti
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Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin sabah namazında Aksa'ya birden fazla kapıdan baskın düzenleyerek içerideki cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisinin sabah namazında Aksa'ya birden fazla kapıdan baskın düzenleyerek içerideki cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini söyledi.

Kisvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate sabah namazındaki sert müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya birkaç kapıdan baskın düzenleyen İsrail polisinin Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını anlatan Kisvani, müdahale sırasında kendilerine birçok yaralı bilgisi geldiğini aktardı.

Kisvani, Mescid-i Aksa'nın Silsile ve Aslanlar Kapısı'ndan çıkan bazı yaralı Filistinlilerin İsrail güçlerince gözaltına aldığını kaydetti.

Bugünün sakin geçmesini ümit ettiklerini ancak çatışmalar yaşandığını aktaran Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan geri çekilmeleri konusunda Tel Aviv'e baskı yapılması için içeride girişimlerde bulunduklarını ve uluslararası mercilere çağrı yaptıklarını ifade etti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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