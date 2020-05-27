Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü el-Kisvani: "Mescid-i Aksa pazar günü açılacak" Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın 31 Mayıs Pazar günü yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa'nın 31 Mayıs Pazar günü yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 aydan fazla süredir kapalı olan Mescid-i Aksa pazar günü yeniden açılacak. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 31 Mayıs Pazar günü sabah namazıyla beraber ibadete açılacağını duyurdu. Namaz kılmak isteyenlerin sayısında herhangi bir kısıtlamanın olmayacağını belirten Kisvani, "Vatandaşların seccadelerini evlerinden getirmelerini talep ediyorum" dedi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri de Pazar günü Mescid-i Aksa'nın açılacağını, namazın tedbirlere uyularak Mescid-i Aksa'nın avlusunda kılınacağını ifade etti. Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından salgın ile mücadele kapsamında 22 Mart'ta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmiş, ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İHA