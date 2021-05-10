Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
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Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki

Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

EDİRNE'de İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırması ve 205 Filistin'linin yaralanmasını Edirne'de Esi Cami önünde kınadı. Çok sayıda vakıf üyesinin katıldığı kınamada,  Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırının ve işgalin kabul edilemez olduğu belirtildi, İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi Hakan Çalışkan'ın okuduğu basın açıklamasında Mescid-i Aksa'yı kuşatan ve bombalayan İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek insanlık suçu işlediği belirtildi. Çalışkan'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, dünyayı yönetenlerin duyarsızlığına isyan ediyoruz. Halkımız ve bütün insanlık bilmelidir ki bu bölgede akan kanın, bütün iç savaşların ve terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak Amerika ve İsrail vardır. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalması İsrail'i cesaretlendirmektedir. Vicdanımızın gözüyle görüp vicdanımızın sesiyle haykırıyoruz: Her türlü şiddete ve hukuk ihlaline amasız karşıyız. Terör rejimi İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika'dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez."'BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ'

Açıklamada, birlik çağrısı yapılarak, "Vatanımıza ve ümmetin herhangi bir beldesine kasteden müstekbirlere, İslam düşmanlarına ve her türlü tehlikelere, tehditlere karşı Müslümanların sürekli teyakkuzda, uyanık olmaları gerekir. Sultanlar şehri Edirne'den Mescid-i Aksa'ya şu anda nöbet bekleyen yüzbinlerce Müslümana selam gönderiyoruz. Allah'ım ayaklarını sabit kıl. Siyonistleri bizim ellerimizle cezalandır. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez" denildi.


Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki
Mescid-i Aksa saldırısına İHH'dan tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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