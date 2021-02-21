Mescid-i Aksa'nın yaşlı Murabıtı Bedr er-Rifai vefat etti
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Mescid-i Aksa'nın yaşlı Murabıtı Bedr er-Rifai vefat etti

21.02.2021 03:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 03:06
Mescid-i Aksa'nın yaşlı Murabıtı Bedr er-Rifai vefat etti

Mescid-i Aksa'nın yaşlı Murabıtı Bedr er-Rifai 97 yaşında vefat etti.

Mescid-i Aksa'nın yaşlı Murabıtı Bedr er-Rifai 97 yaşında vefat etti.

Kudüs'ün Vadi el-Cevz semtinde yaşayan ve namazlarını sürekli Aksa'da eda ederek orayı koruma görevini de yerine getirmesiyle bilinen Rifai, İsrail yönetiminin Temmuz 2017'de Aksa'nın kapılarını kapatmasının ardından kameralara "Neredesiniz ey Araplar?" haykırışıyla tanındı.

Esir İşleri avukatlarından Halid Zebarka, Rifai'nin vefatı üzerine sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda "Hacı Rifai, Kudüs ve Aksa'da murabıtlığı en derin anlamlarıyla üzerinde yaşatan biriydi. Onu yüksek sesiyle 'Vah İslam'ın haline' sözleriyle hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden bu yana, 14 Temmuz 2017'de eski kente ve Mescidi Aksa'ya giriş kapılarını kapatarak ilk kez Cuma namazının kılınmasına engel olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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