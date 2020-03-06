Mescid-i Aksa'nın sterilizasyonu başladı

06.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:05

Filistin'de korona virüsünün yayılmaması amacıyla Mescid-i Aksa'da sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Çin'den yayılan korona virüsü yayılmaya devam ederken Filistin'de korona virüsü kaynaklı ölüm sayısı 7'ye yükseldi. Virüsün Kudüs'te yayılmaması için Mescid-i Aksa'da sterilizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye ettiği temizleme ürünleri kullandık ve kriterlerine göre yaptık. Her namazdan önce ve sonra Mescid-i Aksa ve onun çevresindeki camileri sterilize etmeye başladık" dedi.

Filistin İslam Vakıflar kurumu ise tüm ibadet eden ve ziyaret eden vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün verdiği hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA