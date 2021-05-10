Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için öğle ezanının ardından camilerde dua edildi - Hacı Bayram Camii

Hacı Bayram Camisi'nde öğle ezanı okunması Hacı Bayram Camisi'nde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua edilmesi ANKARA - Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için öğle ezanının ardından Hacı Bayram Camisi'nde dua edildi.