Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'den "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.

AA'ya gönderdiği görüntülü mesajına, "Ey büyük Türkiye halkı, Ey azametli halk! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun." sözleriyle başlayan Sabri, Kur'an-ı Kerim'den "Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır." ayetini okuyarak devam etti.

Mesajında, "Siz Allah'a yardım ettiniz, Allah da size yardım etti. Alçak komployu çökerttiniz." diyen Sabri, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminin Türkiye hükümetini, devletini ve halkını hedef aldığını ancak Allah'ın, "hikmet sahibi idareci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle" Türk milletinin elinden tutarak kurtardığını vurguladı.

Allah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını koruması, ayaklarını sabit kılması ve her daim hakkı tutanlardan ve hak söze destek olanlardan eylemesi dileğinde bulunan Sabri, "Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkıyla Rabbimiz, Türkiye'yi muhafaza eylesin." diye dua etti.

Sabri, mesajını şöyle tamamladı:

"İslam bağının dışına çıkmış entrikacılar karşısındaki zaferinizden dolayı sizleri her zaman tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan Türkiye'nin her daim emniyet, güvenlik, barış ve huzur içerisinde olmasını niyaz ediyoruz. Allah Teala sizin amellerinizi boşa çıkarmayacaktır. Allah çalışıp amel edenlerle beraberdir. 'De ki: Çalışın amel edin'. Allah, Resülü ve müminler sizin amelinizi görecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci