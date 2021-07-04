Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Konya'da "Kudüs Davamız" programına katıldı

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ve Konya Sivil Kadın Platformu iş birliğiyle kentte düzenlenen "Kudüs Davamız" programına katıldı.

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu ve Konya Sivil Kadın Platformu iş birliğiyle kentte düzenlenen "Kudüs Davamız" programına katıldı.

Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Huveys, özellikle bazı Kudüslü ailelerin birçok zulüm ve baskıyı aynı anda yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

"İsrail ürünlerini boykot ederseniz, göğsüme gelecek kurşunu engellemiş olacaksınız"

Huveys, Kudüs davasının başarıyla sonuçlanabilmesi için Filistin'in birlik halinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir katılımcının, İsrail ürünlerini kullanmayarak Kudüs davasına fayda sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna cevap veren Huveys, "İsrail'in ürünlerini, İsrail'e destek veren ülkelerin ürünlerini boykot etmeliyiz. Bu bizim elimizdeki büyük bir silah, bu manada bizlere güç vermiş olursunuz. Bu malları boykot ederseniz, göğsüme gelecek kurşunu engellemiş olacaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Huveys, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Türk Devleti ve halkının, Kudüs davasına olan hassasiyetinin farkındayız. Ciddi manada, sizlerin yaptıkları bizlere ulaşıyor. Sizlerin yapmış olduğu bu fedakarlık, davayı savunma şekliniz takdire şayan. Lakin biz biliyoruz ki sizler yaptıklarınızdan daha çoğunu yapabilecek güce sahipsiniz. Kudüs davasında verdiğiniz desteğin daha fazlasını vereceğinize inanıyoruz."

Huveys'in konuşmalarını tercüme eden Uluslararası Hepimiz Meryemiz Platformu Türkiye Başkanı Ayşegül Bayıcı da Huveys'in türlü zulümlere uğradığına ve gerçek bir mücadele içinde olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı