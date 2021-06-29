Mescid-i Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı Huveys: "Bana uygulanan yasaklar bitince bir yenisi daha başlıyor"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneğinin organizesiyle Trabzon'a geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys, Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneğinin organizesiyle Trabzon'a geldi.

EYOF Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Huveys, kendisinin Doğu Kudüs'te nöbet tutan kadınlardan sadece biri olduğunu söyledi.

Huveys, Doğu Kudüs'te kadınların ve Kudüslülerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları anlatarak, "Kudüslüler hepinizin bildiği gibi çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. 2014 yılından beri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldım ve uzaklaştırılmam devam ediyorum. Bana uygulanan yasaklar bitince bir yenisi daha başlıyor." dedi.

Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılanın sadece kendisi olmadığını ifade eden Huveys, "Kadınlar, gençler, çocuklar ve Kudüslü erkekler de Mescid-i Aksa'dan sürekli uzaklaştırılıyorlar." diye konuştu.

Huveys, işgalcilerin amaçlarının sadece kendisinin ya da bir başka Kudüslünün bölgeden uzaklaşması olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İsrail'in yani işgalcilerin amacı Mescid-i Aksa'yı tamamen boşaltmak ve oradaki planlarını uygulamaktır. İşgalciler, Kudüslü kadınların Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığı halde onların hiçbir şekilde susmayacağını, bundan dolayı yılmayacağını ve orayı terk etmeyeceğini anladığından beri de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmakla da kalmadı, bizleri kadim Kudüs'ten de yani şehirden de uzaklaştırmaya başladı."

İşgalcilerin Kudüslüleri tutuklayarak işkencelere maruz bıraktığını aktaran Huveys, "Elbette ki bunların dışında kadınlar birçok defa tutuklanmalara maruz kalıyor. Sorguya alındığımız zaman çok kötü muameleler görüyoruz." dedi.

Huveys, Mescid-i Aksa'ya yakın evlerin işgalciler tarafından boşaltılmaya çalışıldığını belirterek işgalcilerin yaptığı baskınları unutmadıklarını sözlerine ekledi.

Programın ardından dernek adına Huveys'e plaket verildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Huveys kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk