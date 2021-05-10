Mescid-i Aksa'nın bahçesinde yangın

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden oldu.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bir ağaçta yangın çıkması paniğe neden oldu.

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs'te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bulunan bir ağaçta yangın çıktı. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa'nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yanan ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı. Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürülürken, bazı kaynaklar ise ağacın Filistinliler tarafından atılan havai fişek sonucunda yandığını iddia etti. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı