Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Filistin'de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapıldı.
Filistin'de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapıldı.
İsrial'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, korona virüs salgını kapsamında ibadete kapatılmıştı. Filistin İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'nın bu hafta sonu açılması bekleniyor. Filistinli yetkililer Mescid-i Aksa'nın açılma kararı ardından son hazırlıklara başladı. Mescid-i Aksa'da temizlik ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvanı, 4 gün önce yaptığı açıklamada Mescidi Aksa'nın Ramazan Bayramı'ndan bir hafta sonra açılacağını duyurmuştu.
Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 22 Mart tarihinde Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmişti ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı.
(İHA)
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA