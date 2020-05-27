Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
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Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlıklar yapılıyor

Filistin'de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

Mescid-i Aksa'nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
27.05.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:06

Filistin'de korona virüs salgını kapsamında ibadete kapanan Mescid-i Aksa'da açılması öncesinde sterilizasyon çalışmaları yapıldı.

İsrial'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, korona virüs salgını kapsamında ibadete kapatılmıştı. Filistin İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'nın bu hafta sonu açılması bekleniyor. Filistinli yetkililer Mescid-i Aksa'nın açılma kararı ardından son hazırlıklara başladı. Mescid-i Aksa'da temizlik ve sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvanı, 4 gün önce yaptığı açıklamada Mescidi Aksa'nın Ramazan Bayramı'ndan bir hafta sonra açılacağını duyurmuştu.

Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 22 Mart tarihinde Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmişti ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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