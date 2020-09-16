Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa din için önemi nedir? Mescid-i Aksa ibadete açık mı? Mescid-i Aksa neden önemli? Müslümanlar için büyük öneme sahip Mescid-i Aksa, müslümanların ilk kıblesi olarak bilinir. Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa müslümanlar için neden önemli?

Müslümanların ilk kıblesi, en kutsal sayılan üç mescidden biri olan Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa önemi nedir?

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Günümüzde Kudüs kentinin Eski Şehir kısmı İsrail devletinin kontrolü altındadır fakat Mescid-i Aksa'nın kontrolü Ürdün destekli Filistin devletinin kontrolündedir.

Mescid-i Aksa Mekke ve Medine'den sonra üçüncü olarak kutsal kabul edilen bir yer olan Kudüs'te bulunuyor. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir Bölgesi'nde bulunan bu kutsal nokta Müslümanların ziyaret etmesi gereken bir yer. Mescid-i Aksa surlarla çevrili bir yer. Müslümanların da ilk kıblesi de burası. Yaklaşık olarak 150 dönüm alana sahiptir.

MESCİD-İ AKSA NEDEN ÖNEMLİ?

Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olması sebebiyle önem taşır.

Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.

MESCİD-İ AKSA DİN İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Berâ b. Âzib Peygamber Hz. Muhammed'ten şöyle rivayet etmiştir: "Peygamber Medine'ye geldiğinde on ya da on yedi ay boyunca Beytu'l-Makdis'e doğru namaz kıldı. Bununla birlikte O, Kâbe'ye yönelmeyi arzu ediyordu. Bunun neticesinde şu ayet nazil oldu: "(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Artık müsterih ol, işte şimdi seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. (Bundan böyle namazda) yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de (ey müminler!) nerede bulunursanız (namazda) yüzünüzü oraya doğru çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da pek iyi bilirler ki o Rabb'lerinden gelen haktır ve Allah onların yaptıklarından gafil değildir. (Bakara (3), 144)"