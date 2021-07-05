Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı "Minia Kudüs" tırı Diyarbakır'da

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfınca (Yetimler Vakfı) hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu "Minia Kudüs" tırı Diyarbakır'da ziyarete açıldı.