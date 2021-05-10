Mescid-i Aksa İmamı, Netanyahu'yu "Yahudi yerleşimcileri memnun etmeye çalışmakla" suçladı
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Mescid-i Aksa İmamı, Netanyahu'yu "Yahudi yerleşimcileri memnun etmeye çalışmakla" suçladı

Mescid-i Aksa İmamı, Netanyahu'yu 'Yahudi yerleşimcileri memnun etmeye çalışmakla' suçladı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." dedi.

Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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