Mescid-i Aksa İmam Hatibi: "Dünya yeni Haçlı Seferleri döneminden geçiyor"

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, tüm dünyanın yeni bir "Haçlı Seferleri" döneminden geçtiğini söyledi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, tüm dünyanın yeni bir "Haçlı Seferleri" döneminden geçtiğini söyledi.

Şeyh Sabri, Hür Dava Partisi'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği 2. Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Filistin, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünya, yeni bir Haçlı Seferleri döneminden geçiyor." dedi.

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin bu bağlamda büyük bir ekol olduğunu belirten Şeyh Sabri, onun gerek ahlaki gerekse manevi alanda pek çok ders verdiğini, Arapları ve Müslümanları birleştirmeye çalıştığını vurguladı.

Selahaddin'in Kudüs'teki zaferinin en temel sebeplerinden birinin, din adamlarıyla istişarede bulunması ve strateji üzerine hareket etmesi olduğunu kaydeden Şeyh Sabri, o dönem olduğu gibi bugün de Frenklerle omuz omuza veren Arap "devletçikleri" olduğunun altını çizdi.

Sempozyumda bir konuşma yapan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de Selahaddin'in kazandığı zaferin sebepleri arasında, "erdemli bir çevrede yetişmiş olması, mücahit din adamlarıyla dostluk kurması, bilgiye önem vermesi, liderlik vasfını haiz olması ve bölge halklarını Kudüs'ün kurtuluş savaşına dahil etmesinin" yer aldığını dile getirdi.

Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusu, İslam'ın Mekke ve Medine'den sonra 3'üncü kutsal şehri Kudüs'ü 1187'de Haçlı işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu