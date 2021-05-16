Mescid-i Aksa Hatibi Sabri'den, İslam Dünyası STK'ları Birliğinin "1 milyon Fetih Suresi" kampanyasına övgü

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Gençlik Kurulunun, İsrail'in saldırısı altında bulunan Kudüs ve Gazze'deki Filistinliler için 1 milyon Fetih suresi okuma kampanyasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Gençlik Kurulunun, İsrail'in saldırısı altında bulunan Kudüs ve Gazze'deki Filistinliler için 1 milyon Fetih suresi okuma kampanyasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sabri, Genç İDSB'nin "Kudüs İçin Fetih" başlıklı çalışmasıyla ilgili çevrim içi düzenlenen programa katıldı.

"Fetih suresi, her zaman ve her yerde Müslümanlara, Allah'ın bizimle olduğuna dair bir müjdedir." diyen Sabri, Hazreti Muhammed'in Müslümanlar için tek vücut benzetmesi yaptığını hatırlattı.

Mescid-i Aksa'nın iyi durumda olduğunu, Filistinlilerin orada ibadete devam ettiğini aktaran Sabri, Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme çağrısında bulundu.

Sabri, "Kudüs'ten kardeşleriniz olarak, Fetih suresi okumak suretiyle başlattığınız bu kampanyayı ve sarf ettiğiniz çabaları takdir ediyoruz." dedi.

Genç İDSB'den yapılan açıklamada, Filistin'deki Müslümanların özgürlüğüne vesile olmasını amaçladıkları kampanyanın, 1 milyon Fetih suresi tamamlanana kadar devam edeceği ve okunan surelerin hatim duasının Kudüs'ten canlı yapılacağı belirtilmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer