Mescid-i Aksa Hatibi'nden "İsrail ulusal marşının çalınması haramdır" fetvası
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Mescid-i Aksa Hatibi'nden "İsrail ulusal marşının çalınması haramdır" fetvası

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Müslümanların İsrail'in ulusal marşını çalmasının ve okumasının haram olduğu fetvasını verdi.

Mescid-i Aksa Hatibi'nden
21.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:37

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Müslümanların İsrail'in ulusal marşını çalmasının ve okumasının haram olduğu fetvasını verdi.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde Körfez ülkelerinden bazı kişilerin bu anlaşmaya destek için İsrail ulusal marşını çalması ve okumasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ulusal marşında Müslümanların üçüncü mukaddes şehrinin ve Filistin topraklarının tümünün Yahudilere ait olduğu yönünde ifadeler bulunduğuna işaret eden Şeyh Sabri, söz konusu sözlerin yer aldığı marşı çalmanın ve okumanın haram olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, son dönemde İsrail ulusal marşının bazı Arap ülkelerindeki kişilerce sıklıkla çalındığına dikkati çekerek, bu durumu cehalet ya da siyonistleşme olarak nitelendirdi.

Arap ülkelerinde bir gün gelip de İsrail ulusal marşının çalınacağını ve vatandaşların da bu marşı bağrına basacağını hiç beklemediğini dile getiren Şeyh Sabri, bunun büyük bir musibet olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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