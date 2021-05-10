Mescid-i Aksa'daki hasar görüntülendi

İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar görüntülendi.

İsrail güçlerinin sabah Filistinlilere müdahalesinde Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar görüntülendi.

İsrail güçlerinin Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etmiş, 300'e yakın Filistinli yaralanmıştı. Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan Filistinlileri ses bombası ile hedef alan İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapısına ve içerisine zarar verdi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya verdiği hasar Filistinli vatandaşlar tarafından görüntülenirken, Filistinliler saldırının ardından Mescid-i Aksa'yı temizlemeye başladı.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı