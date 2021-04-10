Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları
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Filistinli vatandaşların taşıyan kafilelerin görüntüsü Filistinli vatandaşların gelişi Mescid-i Aksa'ya girişleri Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Gazi İsa ile röportaj Temizlik çalışmasından detay görüntüler Ağaçların boyanması ve çimlerin kesilmesi KUDÜS - Kudüs'te yüzlerce Filistinli,...
Filistinli vatandaşların taşıyan kafilelerin görüntüsü
Filistinli vatandaşların gelişi
Mescid-i Aksa'ya girişleri
Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Gazi İsa ile röportaj
Temizlik çalışmasından detay görüntüler
Ağaçların boyanması ve çimlerin kesilmesi KUDÜS - Kudüs'te yüzlerce Filistinli, ramazan ayına sayılı günler kala, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'da temizlik çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh