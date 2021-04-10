Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları
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Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Filistinli vatandaşların taşıyan kafilelerin görüntüsü Filistinli vatandaşların gelişi Mescid-i Aksa'ya girişleri Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Gazi İsa ile röportaj Temizlik çalışmasından detay görüntüler Ağaçların boyanması ve çimlerin kesilmesi KUDÜS - Kudüs'te yüzlerce Filistinli,...

Filistinli vatandaşların taşıyan kafilelerin görüntüsü

Filistinli vatandaşların gelişi

Mescid-i Aksa'ya girişleri

Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Gazi İsa ile röportaj

Temizlik çalışmasından detay görüntüler

Ağaçların boyanması ve çimlerin kesilmesi KUDÜS - Kudüs'te yüzlerce Filistinli, ramazan ayına sayılı günler kala, Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'da temizlik çalışması yaptı.

Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları
Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları
Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları
Mescid-i Aksa'da ramazan hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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