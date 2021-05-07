- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı
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- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı
İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazına 70 bin kişi katıldı.

- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazına 70 bin kişi katıldı. Namazın ardından binlerce kişi İsrail zulmünü protesto etti.

İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yüksek tansiyon devam ederken, binlerce Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının son cuma namazın 70 bin kişi ile kılındı. Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler, daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail güçlerinin uyguladığı zulmü protesto etti. "Vatanımızı terk etmeyeceğiz" sloganı atan Filistinliler, İsrail işgalinin son bulmasını istedi.

- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı
- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı
- Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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