Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci cuma namazı kılındı
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Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci cuma namazı kılındı

Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci cuma namazı kılındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ikinci cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ikinci cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. 

İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif'e gitti. Mescid-i Aksa'nın bahçesine toplanan binlerce Filistinliler Ramazan Ayı'nın ikinci Cuma namazını kıldı.Filistinliler cuma namazı için Aksa'nın avlularını hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 10 binden fazla Filistinli'nin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldığını açıkladı. 


- İsrail
Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci cuma namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ikinci cuma namazı kılındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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