Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye kontrol noktasından geçti.