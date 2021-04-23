Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler
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Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye kontrol noktasından geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Ramallah ile Kudüs'ü ayıran Kalendiye kontrol noktasından geçti. İsrail güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan Filistinlilerin geçişine izin vermedi.

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci cuma namazı için Kalendiya'dan geçişler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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