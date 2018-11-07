Mescid-i Aksa'da Onarım Çalışması

Mescid-i Aksa'da Onarım Çalışması

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Er-Rahme Kapısı yakınında meydana gelen çökme onarıldı.

Mescid-i Aksa'da Onarım Çalışması

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Er-Rahme Kapısı yakınında meydana gelen çökme onarıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ekipleri bu sabah iş makineleri eşliğinde çökmenin yaşandığı Er-Rahme Kapısında onarım çalışması yaptı.

Ekipler, bölgedeki kaldırım taşlarını sökerek çöken zeminde tesviye işleminin ardından taşları yenileriyle değiştirdi.

Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında Er-Rahme'deki çökmenin İsrail'in yer altı kazı çalışmaları sonucu oluştuğu iddia edilmişti.

Mescid-i Aksa yönetiminden AA'ya yapılan açıklamada, bu iddialar reddedilerek çökmenin bölgede toplanan yağmur sularının zemini oymasından dolayı meydana gelmiş olabileceğini düşündüklerini belirtmişti.

Açıklamada ayrıca Harem-i Şerif'in Er-Rahme Kapısı civarında İsrail'in yer altında kazı yaptığına yönelik yönetimin elinde herhangi bir bilgi olmadığı ifade edilmişti.

İsrail'in Mescid-i Aksa altındaki kazı çalışmaları tartışması

Filistinli yetkililer, İsrail'in uzun yıllardır Harem-i Şerif'in altında Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptığını dile getiriyor.

Her ne kadar İsrail Mescid-i Aksa'nın altındaki kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından bu olgu hiçbir zaman "gerçekliğini" yitirmedi.

İsrail'in 1996'da Mescid-i Aksa'nın Batı Duvarı (Burak Duvarı-Ağlama Duvarı) altında açtığını duyurduğu tünel ve daha sonra bu çerçevede açılan diğerleri, İsrail'in kutsal mabedin altında ve çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına ilişkin "şüpheleri" güçlendirdi.

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