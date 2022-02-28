Mescid-i Aksa'da on binlerce kişi Miraç Kandili'ni idrak ediyor

On binlerce Filistinli, Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yürüyüşü ve buradan göğe yükselişi anlamına gelen İsra-Miraç hadisesi dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da İsra ve Miraç mucizesi münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresince düzenlenen etkinliklere on binlerce Filistinli katıldı. Ülkenin çeşitli kentlerinden gelen Filistinliler sabah saatlerinden itibaren Harem-i Şerif'i doldurmaya başladı.

Harem-i Şerif'in çevresindeki Eski Şehir bölgesinin sokaklarında uzun zamandan sonra bu derece bir yoğunluk yaşandı.

Filistinli gençlerin oluşturduğu izci topluluğu da Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı'ndan başlayarak Mescid-i Aksa'ya kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Filistinli aileler, İsra ve Miraç münasebetiyle Mescid-i Aksa'da şeker, hurma ve çeşitli tatlılar dağıttı. Harem-i Şerif'te adeta bir bayram havası yaşandı. Cemaatle kılınan öğle ve ikindi namazlarında on binlerce kişi saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Harem-i Şerif külliyesindeki Kıble ve Kubbetu's Sahra başta olmak üzere tüm mescitlerde programlar düzenlendi.

Kudüs uleması da dün akşam saatlerinden başlayarak İsra ve Miraç hadisesinin anlam ve önemine ilişkin vaazlar veriyor.

"Hüzünle karışık bir sevinç içindeyiz"

Mescid-i Aksa'da Miraç anmasına katılan Filistinli öğretmen Enver Ahmed İmeyr (58), AA muhabirine yaptığı açıklama, "sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını" söyledi.

Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı doldurmasının bu mekanın İslam dinince kutsallığını vurguladığını belirten İmeyr, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladığına dikkati çekti.

İmeyr, çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya ancak kaçak yollarla ulaşabildiğine işaret ederek, "Bu nedenle hüzünle karışık bir sevinç içindeyiz. Hatta Kudüslülerin bile bazen Mescid-i Aksa'ya girişi engelleniyor. Düşünebiliyor musunuz, Kudüs surları içinde yaşayan, Mecsid-i Aksa'ya 100 veya 200 metre uzaklıkta oturan bir Filistinli buraya namaz kılmak için gelemiyor." diye konuştu.

Çocuklarıyla Aksa'ya gelen Filistinli Esma da "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Ailecek güzel bir hava değişimi oldu. Burada olmak bize güzel bir manevi hava kazandırıyor. Çocuklar da çok sevinçli." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşimci şiddetinin Mescid-i Aksa'ya da yansıdığına dikkati çeken Esma, "Yahudi yerleşimciler her gün buraya gelip Aksa'ya baskın düzenliyor. Kutsallarımıza el uzatıyorlar. Hiçbir engelle de karşılaşmıyorlar. Çünkü İsrail polisinin koruması altında buraya giriyorlar." şeklinde konuştu.

Miraç'ı idrak etmek için Türkiye'den Kudüs'e geldiler

Miraç anması dolayısıyla Türkiye'den Kudüs'ü ziyarete gelen Emrah Erten de Mescid-i Aksa'yı böyle kalabalık gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Edirne'de çocuk doktorluğu yapan ve 4 kişilik arkadaş grubuyla Kudüs'e gelen Erten, şunları söyledi:

"Miraç gecesini burada geçirmek, bu geceyi sabaha kadar namazla ihya etmek amacıyla geldik. Miraç gecesi Aksa'da 2-3 saatlik bir program yaptık. Çok güzeldi. Buranın 3 dinin merkezi olması ve İslam'ın kutsal saydığı 3 mescitten biri olması açısından güzel zaman geçirdik. İnşallah bir daha gelmeyi düşünüyoruz."

Şam Kapısı'nda gerginlik: 4 yaralı, 10 gözaltı

Öte yandan, Şam Kapısı'nda toplanan Filistin gençler ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olaylarda, İsrail polisinin Filistinli gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı Kudüs Şubesinden yapılan açıklamada, yaralananlar arasında İsrail polisinin ateşlediğini bir ses bombasının yüzüne isabet ettiği engelli bir kız çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da söz konusu olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.