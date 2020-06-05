Mescid-i Aksa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı
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Mescid-i Aksa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan ve 30 Mayıs'ta yeniden açılan Mescid-i Aksa'da ilk cuma namazı kılındı.

Mescid-i Aksa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı
05.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan ve 30 Mayıs'ta yeniden açılan Mescid-i Aksa'da ilk cuma namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya on binlerce Filistinli akın etti.

Sıcak havanın hakim olduğu Kudüs'te, zaman zaman Mescid-i Aksa'nın kapılarında yoğunluk yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlileri Mescid-i Aksa'nın kapılarında, gelenlere dezenfektan sundu.

Harem-i Şerif'te cuma hutbesini okuyan Şeyh Muhammed Selim, Filistinli Müslümanların bugün Mescid-i Aksa'yı adeta "bir kez daha fethettiğini" belirtti.

İsrail'in Filistin topraklarındaki yeni işgal ve ilhak politikalarına dikkati çeken Şeyh Selim, "tüm yalnızlıklarına rağmen" Filistinlilere sabırlı ve umutlu olmaları nasihatinde bulundu.

Şeyh Selim, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, "Müslümanların izzet ve şerefinin yolu Mescid-i Aksa'dan geçiyor. Nekse (1967 6 gün savaşı) ve getirilerinin Müslümanların nazarında bir değeri yoktur. Kudüs ve Filistin mutlaka özgür olacaktır." dedi.

Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Öte yandan Harem-i Şerif'in tüm avluları ile kapalı alanlarında kılınan cuma namazında sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugünkü cuma namazına 50 bin kişinin iştirak ettiği bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 22 Mart'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa 30 Mayıs'ta ibadete açılmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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