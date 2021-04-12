- Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

- Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

- Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı kılındı

KUDÜS - İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Esli Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Geçtiğimiz sene korona virüs salgını nedeniyle ibadete kapatılmasının ardından bu yıl onlarca Müslüman teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Teravih namazı sırasında İsrail polisinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH