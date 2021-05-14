- Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları
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- Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

- Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak destek istedi.

- Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları

KUDÜS - Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak destek istedi.

İsrail güçlerinin şiddetini ve baskısını sürdürdüğü Kudüs'te Filistinliler, saldırılara rağmen cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin şiddeti ve engellemeleri, Filistinlilerin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasını engelleyemedi. Mescid-i Aksa'da 20 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. Cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Filistinliler, "Hadi Erdoğan, biz buradayız. Türkiye, haydi" sloganları atarak destek çağrısında bulundu.

- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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