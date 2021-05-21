Mescid-i Aksa'da cuma namazı

Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan Filistinlilerin, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek için sloganlar atması İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.