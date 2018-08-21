Mescid-i Aksa'da Binlerce Müslüman Bayram Namazı Kıldı

- Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli bayram namazı kıldı

KUDÜS - İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Filistinliler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmek için sabahın erken saatlerinde yola koyuldu. İsrail'de ikamet eden Müslümanlar da Mescid-i Aksa'daki bayram namazına katıldı. Kur'an tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaşarak Mescid-i Aksa'nın avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdi.