Mescid-i Aksa'da Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid protesto edildi Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) protesto etti.

Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) protesto etti.

Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'nın ön kısmında bulunan revaklarda toplanan Filistinli bir grup BAE'yi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı protesto etti.

İsrail polisinin müdahale ederek ellerindeki Filistin bayrağını aldığı Filistinli gençler, "Kahrolsun BAE", "Ey Zayid ey korkak, ey ABD iş birlikçisi" şeklinde sloganlar attı.

Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: AA