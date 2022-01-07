Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da bir araya gelen 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin Müslümanın İsrail polislerinin yoğun önlemleri altında cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kudüs'ten, 1948 yılından beri işgal altındaki topraklardan ve Batı Şeria'dan gelen vatandaşların cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaştığı belirtildi. İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler aldığı da ifade edilirken, cuma namazı için gelen birçok kişinin girişinin engellediği, üstlerinin arandığı ve kimliklerinin kontrol edildiği öğrenildi. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet