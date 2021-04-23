Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı
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Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 60 bin Filistinlinin katılımı ile Cuma namazı kılındı.

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 60 bin Filistinlinin katılımı ile Cuma namazı kılındı.

Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için 60 bin Filistinli, Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran kontrol noktalarından geçerek Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşgalci İsrail askerleri, Eski Şehir bölgesini çevreleyen yolları trafiğe kapatarak araç geçişine izin vermedi. Uzun mesafe yürümek zorunda bırakılan binlerce Filistinli, ara sokaklarda İsrail güçleri tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre 60 bin Filistinli, avluları doldurarak cuma namazı için saf tuttu.

Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı
Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı
Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı
Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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