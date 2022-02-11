Mescid-i Aksa'da 50 bin Müslüman cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Kudüs'te 50 bin Müslüman, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi.

Kudüs'te cuma namazı yoğun katılım ile kılındı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'nden yapılan açıklamada, 50 bin Müslüman'ın cuma namazı kılmak için İsrail polisinin sıkı önlemlerine rağmen Mescid-i Aksa'da toplandığı belirtildi. Dernek, 1948'den beri işgal altında bulunan Kudüs'teki kişilerin ve Batı Şeria'dan gelenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşarak cuma namazı kıldığını aktardı.

Cami kapılarında yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, gelenlerin üzerini aradı ve kimliklerini kontrol etti. - KUDÜS

İhlas Haber Ajansı - Yerel