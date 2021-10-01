Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 50 bin Filistinli birlikte kıldı.

İşgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 50 bin Filistinli birlikte kıldı.

Filistinliler, İsrail güçlerinin çıkardığı zorluklara rağmen sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın çevresinde tedbirlerini sıkıştıran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı tedbirlerine rağmen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, cuma namazını 50 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da birlikte kıldığı duyuruldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı

Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı

Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Caner Cindoruk
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:12:56. #1.17#