Mesantep İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İşbirliği Protokolü imzalandı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda binasında düzenlenen törende, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, protokolü imzaladı.

Bu kapsamda, Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin, tüm paydaşları ile birlikte yerlileştirme, Ar-Ge ve inovasyon, bölgesel-ulusal ve uluslararası işbirliği, mevcut yatırımlar ve yeni girişim eksenleri doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor.

Böylece, Gaziantep medikal sanayi teknoloji geliştirme ekosistemi içinde üniversite-sanayi-devlet işbirliği bağı güçlenerek, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, yaptığı konuşmada, Gaziantep'te medikal sektörünün geliştirilmesi konusunda bir yatırım ve işbirliği yapılmasının gerekliliğiyle yola çıktıklarını belirtti.

GSO olarak hem sanayinin yönlendirilmesine, hem de sanayicilerin sorunlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ünverdi, Gaziantep'te var olan medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla bu projeyi başlattıklarını, Gaziantep'in her zaman öncü bir şehir olduğunu belirtti.

Ünverdi, "İnşallah medikal sektöründe de öncü olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rektör Dağlı ise üniversitelerin birçok görevi bulunduğunu ancak bunlardan en önemlisinin bilgiyi üretmek kadar, insanlığın hizmetine sunmak olduğunu ifade etti.

Dağlı, bölge insanına ve Gaziantep sanayisine büyük katkıları olacağını düşündüklerini belirterek, bilimsel desteğe her zaman hazır olduklarını aktardı.

Kaynak: AA