MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
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MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI

MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

AKSARAY'da emekli Fazlı Ağır'ın(66) rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede yapılan ameliyatla mesanesinden 50 tane taş çıkarıldı.

AKSARAY'da emekli Fazlı Ağır'ın(66) rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede yapılan ameliyatla mesanesinden 50 tane taş çıkarıldı.

4 çocuk babası Fazlı Ağır, idrar yapmada zorluk, yanma ve idrarda kanama şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde mesanesinde taş olduğu saptandı. Bunun üzerine ameliyata alınan Ağır'ın mesanesinden bazıları 1'er santimetre ve 1'er gram ağırlığında 50 tane taş çıkartıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Ağır, şunları söyledi:

"Benden çıkan taşları doktorum bana verdi. Taşları saydım ve mesanemden tam 50 tane taş çıktı. Taşlar alınınca inanın çok rahatladım. Doktora gitmeden önce oturamayacak duruma gelmiştim. Şimdi ise rahat bir şekilde oturuyorum. Ameliyat öncesi vücudumda taş olduğuna pek inanmıyordum. Taşları görünce gerçekten de şaşırdım. İnsan bedenindeki taşlar mercimek kadar olsalar bile taşları taşıması gerçekten çok zormuş. Taşlar alınınca inanın çok rahatladım. "dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Erol da, hastanın neredeyse idrarını yapamayacak hale geldiğini belirterek, " İdrar kesesinde 1 tane değil bir çok taş vardı ve bizde şaşırdık. Hastamızın şikayetleri de ciddi derecede artmıştı. Neredeyse idrarını yapamayacak hale gelmişti. Bizde hastamızı kapalı yöntemle prostat ameliyatı yaptık. Hastamız 1 günde taburcu oldu. Biz bu ameliyatları rutin olarak yapıyoruz ama bu şekil yoğun bir taş birikimini prostat hastalarında görmüyoruz. Genelde tek ve büyük veya iki, üç tane oluyor. Bu hastamızda 50 tane 1'er santim boyutunda taşlar çıkardık. Sanki denizden çakıl taşları toplamışız gibi bir görüntü oldu. Bu olay sosyal medyada da ilgi çekti. Cerrahi müdahale yaklaşık 2,5 saat sürdü."diye konuştu.

MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI
MESANESİNDEN 50 TAŞ ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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