Elazığ'da 2 yaşındaki Halil Kabak'ın mesanesinden 1,5 santimetrelik taş çıkarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Kabak, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldığı hastanede ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde Kabak'ın mesanesinde idrar geçişine izin vermeyen 1,5 santimetre büyüklüğünde yapışık taş tespit edildi.

Endoskopik cihazla, idrar yolundan önce mesaneye, oradan da böbrekten gelen kanala girilmesi işlemi ile taş alındı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr.Kadir Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastanın kanaldan idrar geçemediği için böbreğinin idrarla dolduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yaptıkları operasyonla hastanın böbrek kanalındaki taşı lazerle kırdıklarını dile getiren Yıldırım, "Ciddi sağlık problemine sebep olan taşı çıkartarak hastamızı sağlığına kavuşturduk. Uyguladığımız yöntemde hastada herhangi bir kesi yapılmamakta. Tamamen kapalı yöntemle idrar kanalından girilerek kanalı tıkayan taş lazer ile kırılıp çıkarılmaktadır." dedi.

Yıldırım, hastanın kısa sürede günlük yaşamına dönebileceğini belirtti.

Kaynak: AA