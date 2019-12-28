Mesan otomobil sektörüne girdi, hedefe yerli otoyu koydu

28.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:56

Şimdiye kadar ticari araçlara yönelik üretim yaptıklarını ancak bundan sonraki dönemde binek otomobillere de yöneleceklerini belirten Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, hem ihracatta hem de içerde yeni pazarlar oluşturacaklarını kaydetti. Mertöz, yerli otomobilin üretim sürecinde de yer alıp teklif vermek istediklerini söyledi.

Endüstriyel kilit sektöründe en büyük üreticilerden olan Mesan Kilit ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. 2019 yılını yüzde 25'e varan bir büyüme ile kapatacaklarını ifade eden Mertöz, iç piyasada yaşanan sıkıntılara karşın yurtdışındaki güçlü performans ile büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Mesan'ın cirosu içerisinde ihracatın payının yüzde 70'lere yükseldiğinin altını çizen Mertöz, önümüzdeki dönemde de yeni pazarlar bulmak için çalışmaya devam edeceklerini anlattı. İhracatın ana motoru olan Batı Avrupa'da önümüzdeki sene bir yavaşlama gözüktüğüne dikkat çeken Mertöz, "Burada yaşanabilecek olası düşüşü telafi etmek için yeni pazar arayışlarına hız vereceğiz, ayrıca var olduğumuz pazarlardaki mevcudiyetimizi güçlendireceğiz. Bunun yanında otomobil başta olmak üzere portföyümüze yeni ürünler ekleyerek büyüme performansını sürdürmeyi hedefliyoruz. Mesan Kilit olarak artık faaliyet gösterdiğimiz kollara ilave yeni kollar açıyoruz." dedi.

İLK KEZ BİNEK OTOMOBİL PAZARINA GİRDİ

Uzun yıllardır karayolu ve otomotiv endüstrisinin önemli bir çözüm ortağı olarak faaliyet gösterdiklerini ve her türlü ticari araç için kilitleme sistemleri tasarladıklarını anlatan Mertöz, bundan sonra binek otomobiller için de üretim yapacaklarını belirtti. Çok yakın bir zamanda konu ile ilgili kalite yönetim sistemi belgesini alacaklarını anlatan Mertöz, şunları söyledi:

"Normalde bizim ürünlerimiz ticari araçlarda kullanılan ve ağır yüke maruz kalan kilitlerdir. Biz ilk defa bunların yanında otomobiller için de kilit üretmeye başlıyoruz. Gizlilik anlaşması nedeniyle ismini veremiyorum ama sektörün en büyük firmalarından birisi ile ilk anlaşmamızı yaptık. Birçok firma ile de temastayız ve elimizde halihazırda projeler var. Otomobil sektörü için yapacağımız üretimin ciromuza önemli bir katkısı olacak. Torpido kilitlerinden kapılara, bagajlardaki yedek lastiklerden arka bölümdeki kilit mekanizmalarına kadar otomobillerin mekanik ve elektronik tüm kilitleme sistemlerini üretebilir durumdayız. Bu bizim için komple yeni bir alan ve en büyük gelişim alanımız olacak."

YERLİ OTOYA YAKIN TAKİP

Dünyada otomobil pazarında bir daralma olmasına karşın sektörün büyük potansiyel vaat ettiğine dikkat çeken Mertöz, Ar-Ge'den aldıkları güç ve kilit sektöründeki tüm tecrübelerini bu alanda kullanacaklarını ifade etti. Sektörde kontratların uzun dönemli yapılmasının önemli bir avantaj olduğunu dile getiren Mertöz, fiyatların, ürün ve adetlerin en baştan belirlendiğini ve bu durumun firmayı güvenli konumda tutacağını belirtti. Mertöz, "Adetler büyük olduğu için gelişime çok açık. Bu alanda bizim için en önemli konulardan bir tanesi ciroyu büyütüp Mesan'ın karlı yapısıyla harmanlamak." dedi.

Mertöz ayrıca 2019 yılı için yatırımlarını planladıkları gibi tamamladıklarını ve otomobile yönelik kilit yatırımlarının da 2020 için belirlenen bütçe içerisinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yerli otomobili projesine de değinen Mertöz, süreci heyecanla takip ettiklerini ve yerli otonun kilidinin de yerli olması için gerekli başvuruyu yapıp tekliflerini ileteceklerini söyledi. Yerli otomobilin sektörde önemli bir ivme yaratacağını tahmin ettiğini anlatan Mertöz, yan sanayi tarafında da yakından izlendiğine dikkat çekti.

ABD ÇİN TİCARET SAVAŞI BİZE YARADI

2019 yılının Mesan açısından başarılı bir şekilde tamamlanacağını anlatan Mertöz, iç piyasadaki sıkıntılara karşın ihracat performansı ile toplamda yüzde 25'e varan bir büyüme gerçekleştireceklerini söyledi. Mertöz, "Yurt dışında çok çalışarak, çok müşteri ziyaret ederek ve çok proje takip ederek yılı büyüme ile kapatmayı başardık. İhracatın cirodaki payını yüzde 70 seviyesine çıkardık. Toplamda 90'dan fazla ülkeye ürün ihraç ettik." dedi.

Mesan Kilit olarak ana pazarlarının gelişmiş ekonomiler olduğunun altını çizen Mertöz, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kendileri açısından son derece olumlu sonuçları olduğunu vurguladı. Mertöz, şöyle devam etti:

"Biz ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın daha da devam etmesini isterdik. Sadece bize değil birçok Türk firması için olumlu sonuçları oldu. Öncelikle hammadde tarafında yaradı. Çünkü Çin'de çok ciddi bir hammadde tüketimi vardı. Onlar bir anda frene basınca dünyadaki büyük hammadde satıcıları büyük şaşkınlık yaşadı ve bu hammaddeyi satacak yer aramaya başladılar. Bir de hammadde alımıyla ilgili çok ciddi kontratlar yaptık. Ayrıca iki ülke arasındaki savaşta insanlar malzeme bulamadılar, bir yarı mamul sorunu oldu. Biz bu sorunu çok iyi değerlendirip Amerika'ya büyük miktarda stoklar gönderdik ve çok hızlı bir şekilde satıldı."

İNGİLTERE'DE ARTIK ŞARTLARIMIZ EŞİT

Mesan'ın en büyük ihracat pazarı olan İngiltere'de iktidara gelen Boris Johnson hükümetinin ve Brexit sürecinin çok faydalı olacağını anlatan Mertöz, "İngiltere AB'nin dışına çıkınca artık İngiltere pazarında Avrupalı rakiplerimizde birebir rekabet edeceğiz. Bizim oradaki en büyük rakiplerimiz olan Alman firmalar AB üyesi olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanıyorlardı. Fakat şimdi bizim uyguladığımız prosedürleri onlar da uygulayacak. Artık şartlarımız eşitlendi ve bu bize önemli bir fayda sağlayacak."

Kilogram başına ihracat fiyatlarının 8 doların üzerine çıktığını belirten Mertöz, bu sene ise elektromekanik ürünlerle birlikte 10 dolar civarına çıkacaklarını kaydetti. Ar-Ge tarafının da çok iyi gittiğini ve verilen teşviklerin çok önemli olduğunu belirten Mertöz, "Bizce son dönemlerde yapılmış en iyi teşviklerden bir tanesi. Kendi adımıza çok memnunuz. Türkiye katma değerli ihracat yapmak ve kg. başına ihracatını yukarıya çekmek istiyorsa Ar-Ge tarafını mutlaka daha kuvvetli hale getirmeli." ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME YILI

Bu seneyi Mesan için üretimde dijitalleşme yılı olarak belirlediklerini anlatan Mertöz, şöyle devam etti:

"Üretim süreçlerimizi daha sistemsel hale getirip, verimliliğimizi artırabilmek ve kalitemizi optimize etmek adına alt yapımızı yazılımlar ile güçlendiriyoruz. Bu yazılımlar ile üretim süreçlerimizi dijital ortamlarda takip edip kayıt altına alarak ve ölçümlemeler ile birlikte verileri analiz ettiğimizde, güçlü sonuçlar elde etmemiz mümkün olacak."

Kaynak: Bültenler