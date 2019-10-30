MESAM heyeti Güney Afrika'daki "Medya Teknik Komite Programı"nda

30.10.2019 17:54

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) bir heyet, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen "Medya Teknik Komite Programı"na katıldı.

MESAM temsilcisi Cenk Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu'nun (CISAC) her yıl düzenlediği teknik toplantı kapsamında Johannesburg'a geldiklerini söyledi.

Güney Afrika Eser Sahipleri Meslek Birliği (SAMRO) ile ilişkilerin yıllardır devam ettiğini anlatan Yalçın, "Mesleki ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri de arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Yalçın, "Program kapsamında, telif hakları, dijital mecra yayın kuruluşları lisans uygulamaları ve güncel sorunlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca, görüşmeler neticesinde ortak kültür ve sanat etkinlikleri yapılabileceğini SAMRO yetkililerinin de buna sıcak baktığını vurguladı.

Dün başlayan ve bugün sona erecek programa Afrika ve Avrupa'dan birçok meslek birliğinin yanı sıra ABD, Hindistan ve Japonya gibi ülkelerden temsilciler katıldı.

Kaynak: AA