MESAM'DAN ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA AŞI ÇAĞRISI - Haberler
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MESAM'DAN ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Covid-19'un Omicron varyantının hızla yayıldığı dönemde ünlü sanatçılarla toplumun aşı olması için kamu spotu hazırladı.

TÜRKİYE Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Covid-19'un Omicron varyantının hızla yayıldığı dönemde ünlü sanatçılarla toplumun aşı olması için kamu spotu hazırladı. Tüm ulusal kanallarda yayınlanmaya başlayan kamu spotunda ünlü sanatçılar toplumu aşı olmaya çağırdı.

Sanatçı Recep Ergül'ün başkanlığa gelmesiyle pek çok sosyal sorumluluk projesi başlatan MESAM, bu kez de aşı kampanyası başlattı.

Başkan Recep Ergül'ün yanı sıra İskender Paydaş, Funda Arar, Suat Suna, Coşkun Sabah, Hülya Polat ve İpek Açar gibi sevilen sanatçılar kamu spotu klibinde yer aldı. Bütün ulusal kanallarda gösterilmeye başlanan kamu spotunda yer alan sanatçılar, Covid-19'u yenmek için toplumu aşı olmaya davet etti.

MESAM'DAN ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA AŞI ÇAĞRISI

MESAM'DAN ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA AŞI ÇAĞRISI

MESAM'DAN ÜNLÜLERİN KATILIMIYLA AŞI ÇAĞRISI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Koronavirüs, Omicron, Musiki, Kamu, Güncel, Haber

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