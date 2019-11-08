Meşaleler altında drift yaptı

Meşaleler altında drift yaptı

Meşaleler altında drift yaptıKarabük'te meşaleler altında drift yapan otomobilin sürücüsü A.I., farklı bir günde de sanayi içerisinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:00
Meşaleler altında drift yaptı

Meşaleler altında drift yaptı

'te meşaleler altında drift yapan otomobilin sürücüsü A.I., farklı bir günde de sanayi içerisinde drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Karabük'te, A.I. mahalle arasında akşam saatlerinde toplanan kalabalığın yaktığı meşaleler altında drift yaptı.Ortalığı dumana boğan, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık veren sürücü, ellerinde meşaleler ile kendisini izleyenleri de tehlikeye attı. A.I., birkaç gün sonra ise Kemaloyman Sanayi Sitesi'nde gündüz saatlerinde drift yapmayı sürdürdü. A.I., yaptığı drift anlarını kaydettirip sosyal medya hesabından yayınladı. Polis, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Meşaleler altında drift yaptı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et